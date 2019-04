Jorge Muñoz anuncia que suspendió aumento de sueldos a funcionarios de la MML (VIDEO)

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que se suspendió el incremento de sueldos a los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Esta mañana, la autoridad edil aclaró que el aumento no iba a ser para él, pero sí para los funcionarios para mejorar su clima laboral.

"Tengo que aclarar que yo no me he subido un sol [...] se le subió a los funcionarios buscando tener mejor decoro en la escala salarial, se recortaron las asesorías, que habían muchas asesorías y lo que se buscaba era tener un mejor clima laboral", indicó Jorge Muñoz.

Asimismo, el alcalde de Lima señaló que este aumento ha quedado suspendido: "Escuchando alguna preocupación de las personas y para que no exista ningún ruido en ese aspecto, hemos vuelto a las condiciones que había antes del alza", manifestó.

