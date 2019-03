José Domingo Pérez recomienda investigar a Lourdes Flores por caso Odebrecht

El fiscal José Domingo Pérez recomendó al coordinador del equipo especial, Rafael Vela investigar a la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano por el caso Odebrecht.

Se elaboró un informe en donde se debería indagar sobre los aportes de Odebrecht a PPC por la campaña presidencial del 2006 y en la de la Alcaldía a Lima del 2010.

(FOTO) Lourdes Flores en campaña

"En algunos casos (Flores) no ha dado la respuesta solicitadas, se ha entendido que no deseaba responder las interrogantes y se ha considerado que, haciendo uso de su legítimo derecho a no declarar o no responder, se ha elevado a la coordinación un informe correspondiente para que disponga el inicio de las investigaciones o señale al fiscal que se encarga de investigar por la recepción del dinero que habría dado Odebrecht al partido político que ella representa", declaró el Fiscal a la prensa.

El exejecutivo Odebrecht, Raymundo Trindade Serra había revelado a Fiscalía que hasta 250 dólares habrían sido aportadas a las campañas de Lourdes Flores Nano.

