José Domingo Pérez viaja a Brasil y responde a Vizcarra: "se solicita respeto a la independencia"

El fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez viajó esta mañana a Brasil para interrogar a Jorge Barata en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

En conversación con América Noticias, José Domingo Pérez explicó que Jorge Barata debe responder las preguntas sobre Alan García: "La investigación continúa, si bien la acción penal se extingue, el hecho se continúa investigando y el señor Barata está en la obligación de responder todas las preguntas que haga el Ministerio Público".

Asimismo, el fiscal de lavado de activos dijo que la defensa del ex mandatario había dañado el honor de los integrantes del Equipo Especial: "Hemos escuchado de parte de los señores abogados de quien en vida fue Alan García Pérez decir o hacer afirmaciones que no son exactas, que no son ciertas, en algunos casos que han afectado el honor de quienes conformamos el Equipo Especial de fiscales"

En otro momento, José Domingo Pérez respondió al presidente Martín Vizcarra, quien pidió reflexionar sobre las detenciones preliminares y prisiones preventivas.

"Entiendo que eso ha sido un comentario desde un punto de vista político, nosotros desde el Ministerio Público y quien habla como fiscal, trabaja desde un punto de vista técnico jurídico [...] el Ministerio Público va a seguir realizando su labor como siempre, con independencia, y lo que se solicita es el respeto a la independencia de la administración de justicia", puntualizó.

Cabe resaltar que el fiscal Rafael Vela y el resto de fiscales del Equipo Especial ya se encuentran en Brasil.

