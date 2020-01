Jossmery Toledo, quien se hizo conocida por un video que publicó con el uniforme policial en Tik Tok, ha tomado una decisión radical debido a las inmumerables críticas en su contra.

De acuerdo a un oficio del Ministerio del Interior, la suboficial solicita su retiro de la institución.

“Tengo el honor de dirigirme a Ud. en mérito al documento de la referencia, mediante el cual se remite la solicitud de pase a la situación de retiro presentada por la S3 PNP Jossmery Enith Toledo Coronel...”, se lee en el documento.

El documento tiene el sello de recibido con fecha 21 de enero de 2020.

El otro negocio

Tras ganar fama por sus publicaciones en la aplicación Tik Tok, la suboficial Jossmery Toledo cobra hasta 1,000 dólares por compartir historias en la red social Instagram, según informó el programa “Magaly TV La Firme”.

“La historia de Instagram está a mil dólares. Yo les puedo hacer un descuento de hasta 800 dólares y si ustedes quieren que les gire recibos por honorarios, el IGV es aparte. Sino el trato puede ser al cash”, se le escuchó decir a una mujer de nombre Dionne, quien es manager de Jossmery Toledo.

La misma mujer refirió que la suboficial solicita el pago de 1,500 dólares por cada hora sesión de fotos, y quienes la contratan deben asumir el costo del alquiler de prendas y maquillaje y peinado.

Respondió a Magaly Medina

La suboficial no se quedó callada y respondió fuerte y claro tras la emisión de la nota emitida por el programa de la popular ‘Urraca’.

“Yo me siento tranquila con ustedes, porque los regalos que me hicieron llegar los recibí con mucho amor y sin cobrarles un sol, y lo seguiré haciendo como siempre. Ahora, si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria ¿no? y no vivir en San Juan de Lurigancho, en zona roja”, escribió Toledo mediante sus redes sociales.