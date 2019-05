Joven agradece a su pareja que murió tras dar a luz: "Me diste el regalo más lindo del mundo"

Igor Aparecido Pereira quedó devastado tras la muerte de su pareja, pero una esperanza el bebé que pudo dar a luz en Brasil.

Ana Paula Saqui de Paula de tan solo 18 años falleció luego de terminar su primer embarazo aunque en un primer momento no sabía que tenía un hijo.

Fue al Hospital Sao Luiz de Boituva de Sao Paulo el 25 de abril por fuertes dolores abdominales y solo le recetaron una medicina.

El 26 de abril había vuelto a su casa, pero otra vez fue a emergencia. Tuvo que ser internada y se le descubrió un bebé.

Ana Paula Saqui de Paula pidió que le hagan un parto natural, sino una cesárea. Para los médicos era imposible concederle su deseo pero le realizaron la técnica de fórceps que con una tenaza especial le extrajeron al feto.

Aunque logró dar a luz a un bebé, la mujer no resistió y murió de una hemorragia. Tras su deceso, su pareja Igor Aparecido Pereira le dejó un mensaje conmovedor en Facebook

"¿Cuándo es que la nostalgia va a pasar? Cómo te quería aquí a mi lado, que estuvieses aquí ayudándome a criar esta estrella, pero te fuiste. Te amo mucho, amor, y siempre te amaré, pero te lo prometo - y tú sabes que estoy diciendo la verdad porque estás viendo todo ahí de arriba - que voy a cuidar muy bien a nuestra hija y muchas gracias por el regalo que nos diste. Ella es muy linda y tiene tu rostro. Tú me hiciste un hombre mejor, me mostraste lo que es amar y me diste el regalo más lindo del mundo..."

HAY MÁS...