Paola Gallegos es una joven cusqueña que aunque estudió Turismo, decidió dejarse llevar por su amor al arte y ejercer como maestra de caligrafía y lettering (arte de dibujar letras).

Su habilidad innata hizo que a los 20 años creara su emprendimiento Calligraphilic (amor o pasión por la caligrafía, en español). Se dedicó a dictar talleres y caligrafiar regalos, esferas de Navidad, partes de boda, entre otros. Por la pandemia tuvo que interrumpir sus trabajos, pero no se dejó amilanar y aprovechó las redes sociales para mostrar su talento convirtiéndose en creadora de contenido.

El éxito conseguido en la plataforma de TikTok la ha llevado a ser nominada a los TikTok Awards en la categoría Lo aprendí en TikTok. El público podrá votar ilimitadamente en https://vm.tiktok.com/ZMYJrtH78/ hasta el martes 31 de enero. Ese mismo día, a partir de las 8 p.m. (hora de la ciudad de México), en el perfil de @tiktok_español comenzará la transmisión en que se conocerán a los ganadores de todas las categorías.

En entrevista con OJO, Gallegos nos contó sobre la aventura de emprender.

¿Cómo ingresaste al mundo de la caligrafía?

Vi un anuncio de un curso de caligrafía en Lima y aunque era avanzado decidí inscribirme sin saber nada. Me fue excelente. Mi profesora me dijo: “eres bastante buena, tienes mucho potencial”. Desde allí no paré de aprender. Recibí capacitación para enseñar y me convertí en maestra. Para mí la caligrafía es arte, es una carta de presentación, es una forma de expresión.

¿Cómo la pandemia te obligó a usar las redes sociales para continuar con tu emprendimiento?

La cuenta en TikTok de Calligraphilic surgió en marzo del 2020. Vi la manera de sacarle el máximo provecho a TikTok, así que mientras todos se mostraban bailando yo usé la red para enseñar caligrafía a través de videos cortos. Fue un éxito, llamé mucho la atención porque la gente podía aprender conmigo mientras estaban encerrados en casa. Así empecé a crear contenido. En vez de observar un problema ví una oportunidad.

Cuéntame de tus clases de caligrafía en línea.

Tengo un curso en la plataforma web Domestika. Eso me ha permitido tener alumnos de Polonia, Alemania, Singapur, Corea, Italia y otros países. En mis clases intento que la caligrafía les parezca fácil. Tengo alumnos de 70 años, pero también de 7. Trato de adaptarme a ellos, les enseño las reglas para que luego las rompan y creen un estilo propio. También hago talleres por Zoom que anuncio a través de mis redes sociales.

¿Alguna vez te has arrepentido de ser maestra calígrafa?

Cuando uno trabaja en su pasión no hay ningún arrepentimiento. A los 20 años encontré mi motivo para vivir que es el arte y que mejor si puedo inspirar a otras personas. Creo que cuando haces algo con amor nunca es un trabajo. Obviamente no es fácil emprender, hay riesgos, pero cuando a uno le gusta hacer algo, la vida te va premiando.

¿Cuál es el beneficio de practicar caligrafía?

Tiene muchos beneficios. Combate la ansiedad. Mis alumnos dicen que la caligrafía los relaja, es como hacer meditación porque se olvidan los pensamientos negativos y se enfocan en el arte. También ayuda a las personas que tienen artritis porque se hacen movimientos con la pluma que ayudan a fortalecer los huesos. Además, mejora la forma de expresarse.

FICHA BIOGRÁFICA

Me llamo: Paola Gallegos

Tengo: 26 años

Estudié: Turismo

Centro de Estudios: Universidad Andina del Cusco

Una frase que me gusta: De Steve Jobs: “Él único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”.

A los que no se atreven a emprender les diría: “La clave del éxito en un emprendimiento es creer en uno mismo”.

5 años tiene su emprendimiento.

Busque el emprendimiento en Instagram: @calligraphilic y en TikTok: @calligraphilic.