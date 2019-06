Joven denuncia haber sido abusada por médico traumatólogo en hospital

Una joven de 24 años denunció haber sido abusada por un médico traumatólogo, a quien acudió tras sufrir un fuerte golpe porque se tropezó con un juguete de su sobrina y cayó sobre el piso.

La muchacha de nombre Natalia acudió hasta el Hospital de General Pacheco en Argentina, donde le atendió un doctor. Este le revisó y le dio una segunda cita. Es esta última oportunidad, la revisión de rutina se convirtió en una secuencia de terror.

Según denunció en la Comisaría de la Mujer y después en la Fiscalía, durante la segunda cita, el médico no la revisó en el mismo consultorio, sino que la llevó a un ambiente apartado y vacío.

"Me empezó a hacer masajes, me dijo que me relajara, me tocó la ingle (...) No podía creer lo que estaba pasando, me quedé en estado de shock, no pude siquiera reaccionar", relató la joven en un posteo que compartió en la red social Facebook.

Según su publicación, el abuso duró al menos media hora. Ella estaba paralizada y todo terminó cuando al médico le sonó su celular. Cuando este contestó la llamada, ella se vistió y logró escapar. "Me animé a hablar para que ninguna otra mujer sea sometida por esta bestia", añadió.

Según la joven, el médico sigue laborando en dicho hospital.