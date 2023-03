César Angelo Nolias Tudillo denuncia que fue estafado tras adquirir una motolineal a través de una cuenta de motos en TikTok. Refiere que se confió pues todas las redes sociales de la supuesta empresa tenían la misma información.

“Yo quería una moto porque trabajo de delivery, soy motorizado. Mi anterior moto yo la vendí para comprar una mejor. Me contacté por redes sociales, por TikTok, porque así es como mayormente compró la moto. Entonces vi la tienda, aparecía su número, busqué sus redes sociales en Instagram, estaba la dirección de la tienda, todo se veía legal, todo se veía bien”, indicó en diálogo a ATV Noticias.

Entonces se comunicó con la empresa y le solicitaron su DNI y dirección a fin de realizar la venta. Antes que le entregaran la moto, él debía depositar S/3000 y luego mensualmente iba a pagar S/200. Sin embargo, su compra jamás llegó a su casa.

Sujeto pagó 4 mil soles por motocicleta en redes sociales y nunca llegó

“Pasaron dos horas y les digo: ‘qué pasó’. Me dijeron que mi moto estaba siendo empaquetada, me mandaron un video, que no pensara mal. Yo vi la tienda y pensé en acercarme al día siguiente pues no se veían serios. Pero me dijeron que faltaba un deposito más de la primera cuota y el envío. Ahí yo sentí que me habían estafado. Hasta eso había depositado S/3.275″, reveló.

El agraviado indica que realizó la compra a la página “Motos y motos”. “Yo vi la dirección de la tienda. La estafa está es que ellos han grabado la tienda y han puesto su número de celular. Yo me acerqué a la dirección y me dijeron que no trabajan ellos ahí”.

Comenta que procedió a denunciar su caso y ha pedido que se congelen las cuentas bancarias a las que depositó a fin que le devuelvan su dinero, pues su esposa actualmente está embarazada y ya no cuenta con un medio de trabajo para mantener a su familia.