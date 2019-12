Valeria del Pilar Villanueva Huancayo (18) denuncia que Mariana Kagami Higa (23) discriminó a su familia luego que su vehículo chocara contra el taxi en el que se trasladaba.

El accidente ocurrió a la altura de la cuadra 7 de la Av. Javier Prado Este, en el distrito de San Isidro, el último sábado.

En declaraciones a 90 Matinal, Valeria Villanueva detalló que el auto conducido por Sebastián, enamorado de Mariana Kagami, chocó contra el taxi en el que se transportaba junto a su madre y abuela. Tanto el chofer de su auto como el joven descendieron de los vehículos para verificar los daños, sin embargo Mariana Kagami le dijo a su pareja que no tenían que darle nada al conductor de la otra unidad porque habían sido ellos los responsables del accidente.

“(Sebastián) sabe que ha sido responsable, que él ha maniobrado mal. El conductor del taxi se baja y comienza a ver (los daños del auto) junto a él. Entonces ella se acerca y le dice a su enamorado: ‘Sebastián no les tienes que dar nada porque ellos han chocado un carro diplomático’”, contó Valeria Villanueva.

A raíz de la negativa de Mariana Kagami, de reconocer los daños, Valeria Villanueva empezó a grabarla y fue en ese momento que la joven comenzó a discriminarla a ella y a su familia.

“Comenzó a decirnos que eramos una cholas de m.., que de qué cerro habíamos bajado, entre otras cosas”, indicó.

En las imágenes difundidas por el matinal, se le oye a Mariana Kagami decirle a Valeria Villanueva si tiene megas o necesita que le presten o si se acuerda el número de la policía. Asimismo, se la observa realizar gestos.

Sin embargo, el hecho no quedó ahí. Valeria Villanueva detalló que tras compartir su denuncia en redes sociales, Mariana Kagami la denunció por amenazarla de muerte a ella, a su enamorado, a su familia y a su perro. “En ningún momento la he tocado a ella. En ningún momento le he agredido como ella dice”, aseveró.

En el documento mostrado por el matinal, se lee que Valeria la habría agredido con patadas y arañones, además de tirarle la puerta del carro. Asimismo señala haber recibido amenazas de muerte contra ella y su familia, e incluso un posible envenenamiento a su mascota.

Por su parte, el citado medio intentó comunicarse con Mariana Kagami para su versión de los hechos, sin embargo no obtuvieron respuesta alguna. En tanto, Valeria Villanueva señaló que continuará con el proceso legal y solicitará las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el accidente para comprobar que no hubo agresión física de su lado en ningún momento.

Mininter se pronuncia

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que el vehículo de placa EGI-725 no pertenece a la Policía Nacional ya que años atrás fue transferido al general PNP, Aldo Miranda, quien se encuentra en situación en retiro.

Asimismo, la entidad detalló que dicho oficial retirado no ha cumplido con cambiar la placa de rodaje, por lo que fue notificado de manera perentoria por la PNP para que cumpla con dicho trámite.

Respecto a los actos discriminatorios, el Mininter rechazó las expresiones racistas que fueron proferidas por personas ajenas a su institución y que iban a bordo de un vehículo que ya no pertenece a la PNP.

El @MininterPeru aclara que el vehículo de placa EGI-725 que registró anoche un choque en la Av. Javier Prado, ya no pertenece a la @PoliciaPeru ya que años atrás fue transferido al general PNP, Aldo Miranda, quien ya se encuentra en situación de retiro. (1/3) pic.twitter.com/YZqL0jGDJF — Mininter Perú (@MininterPeru) December 30, 2019

SAN Mariana Kagami Higa es denunciada por discriminar a la familia de Valeria del Pilar Villanueva. (Video: Latina)