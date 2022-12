Para la joven Luz Varillas (23) no existen las excusas para salir adelante. Al ser consciente de la falta de dinero en su hogar, cuando estaba en secundaria, decidió trabajar para pagar sus estudios superiores. Así nació, hace siete años, “Entre hilos y clavos”, un negocio que ofrece cuadros hechos a mano bajo la técnica del hilorama. En entrevista para Diario OJO, la diseñadora gráfica contó cómo ha logrado mantener a flote su emprendimiento desde corta edad.

¿Cómo aprendes la técnica del hilorama?

Desde muy chiquita me gustaron las manualidades y mi papá siempre me apoyaba para que dibuje. El hilorama lo conocí por Internet y aprendí viendo varios videos en Youtube. Necesitaba hacer algo diferente para poder conseguir dinero porque como era menor de edad no podía trabajar en otras empresas. Mis primeros cuadros no se vendieron, pero me sirvió para conocer más del mercado.

¿Qué tan importante ha sido el apoyo de tus padres?

Muchísimo. Mi papá fue el que me enseñó a esforzarme para tener mis propias cosas. Por ejemplo, cuando era niña y le pedía propina, él siempre me decía que tenía que hacer algo para ganármelo. Por otro lado, mi mamá, quien es mi socia, ha sido la que me ha acompañado desde el inicio. Iba conmigo a entregar mis primeros pedidos para cuidarme. Actualmente, ella también hace los cuadritos porque me pidió que le enseñara para apoyarme más.

¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso?

Lidiar con el machismo. Cuando una mujer joven ingresa al mundo de la carpintería, la minimizan. Por ejemplo, cuando iba a consultar a los varones me decían: “Oye, no toques, vete a un lado”. Por eso mi mamá, muchas veces, me apoyaba en ir a averiguar. Otra cosa que fue difícil para mí fue aprender sin un asesoramiento. Al inicio no sabía mucho del mundo de los negocios y tuve que forjarme en el camino.

Actualmente, no solo vendes tus cuadros, sino también enseñas...

Así es, es algo que ya tenía pensado hace mucho. Mis clientes me decían que querían aprender el hilorama para impulsar su negocio o relajarse, así que me animé a dictar talleres. Primero fueron virtuales, pero luego buscamos un lugar para que sean presenciales. Vamos a lanzar uno en enero y me llena de satisfacción ver cómo otras personas avanzan con esta técnica.

PERFIL:

Edad: 23 años

Centro de Estudios: Cibertec

Una frase que me gusta: “Triunfa con tus acciones no con tus palabras”

A los que no se atreven a emprender les diría: “No hay edad que te limite hacer lo que anhelas en tu corazón. ¡Es ahora!, ¡Es hoy!

TE PUEDE INTERESAR:

Tintes de pelo: ¿qué componentes no dañan el cabello?

Influenza aviar en Perú: ¿Cómo comprar de manera segura el pavo para Navidad?