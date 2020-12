*Diego Pérez, de 31 años, pide a ciudadanos firmar su iniciativa en plataforma change.org y compartirla. Ya tiene más de 9 mil adhesiones.

El joven ingeniero industrial, Diego Pérez Rocagliolo, quien viene recolectado firmas en contra de la creación del Organismo Público de Pensiones (OPP), entidad del Estado que se encargaría de administrar el sistema de pensiones en el Perú, afirmó que con esta medida el Congreso pone en grave peligro la jubilación de todos los peruanos, e hizo un llamado a que más ciudadanos se adhieran a su iniciativa.

“Lo que busco es expresar mi preocupación respecto a lo que sucede en el Congreso con nuestros ahorros. El Congreso ha propuesto la creación del Organismo Público de Pensiones, a través del cual el Estado centralizaría nuestros ahorros. Esto pone en grave peligro nuestra jubilación”, afirmó el joven de 31 años.

En efecto, la Comisión Multipartidaria Encargada de la Reforma del Sistema de Pensiones, presidida por la congresista Carmen Omonte, pese a que el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador, insiste en la creación del OPP, que no solo se encargaría de dirigir la política de inversión de todos los fondos, sino que también vería todo lo relacionado a la afiliación, recaudación, fiscalización y cobranza en el nuevo sistema de pensiones.

“El Estado ha demostrado que es un muy mal administrador de fondos y yo no quisiera que mi fondo de jubilación, el cual decidí que se administrado de manera privada, pase a la administración del Estado. Yo no quiero que al llegar a la edad de jubilación me digan que lamentablemente hubo corrupción, se perdieron tus fondos y hoy no tienes nada. Lo que quiero es defender nuestro derecho a elegir, a escoger dónde queremos ahorrar, que no sea una sola entidad estatal a la que estemos obligados a entrar”, sostuvo.

Luego de manifestar que por ello inició la recolección de firmas en la plataforma change.org, pidió firmar la iniciativa y compartirla para que más ciudadanos puedan expresar su rechazo a lo que el Congreso está proponiendo.

La solicitud del joven ingeniero, que está alojada en https://cutt.ly/agXldr0 ya lleva recolectadas más de 9,000 firmas, y también se opone a la creación del Fondo de Riesgo Común, donde una parte de los ahorros de todos pasará a ser redistribuido con los que menos aportan. “Yo no quiero que mis ahorros sean un fondo de subvención de la pensión de otras personas que no han aportado. Para eso están los impuestos recaudados y el Estado tiene la responsabilidad de administrar bien esos impuestos para velar por los ciudadanos”, expresó.

Finalmente, Pérez Rocagliolo reiteró su pedido a la ciudadanía, en especial a los jóvenes: “Te pido que lo firmes y lo compartas, y así podamos demostrarle al Congreso que nos oponemos a esta propuesta”.