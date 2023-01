Su interés por el origami nació a los 6 años cuando llegó a sus manos una revista escolar de nombre “Avanzada” en la que había diagramas para crear figuras con papel. Un libro de origami, regalado por su madre, reforzó ese naciente gusto por este arte japonés.

A través de los años, el piurano Víctor Saavedra estuvo acompañado del origami. Cada vez que encontraba un papel, lo cogía y hacía una figura. Pero su mayor dedicación al plegado de papel llegó con la pandemia. Se convirtió en un creador de contenido con videos en que enseña su talento para este arte.

Diario OJO conversó con Saavedra sobre su apego al origami y cómo lo difunde a través de las redes sociales.

¿Qué es para ti el origami?

Es una pasión que estoy aprendiendo. Soy tan amante del origami que en mi habitación tengo un montón de papeles de colores, blancos, reciclados, etc. Me encanta hacer origami, me ayuda a distraerme, es la manera como me desconecto del mundo. Mis otras pasiones, junto con el origami, son la fotografía y grabar videos.

¿Por qué decides dedicarte mucho más al origami?

En el 2020 volví a la práctica del origami para liberarme del estrés que me causaba el confinamiento producto de la pandemia. Comencé a buscar diagramas en libros, videos e internet. Le dediqué más tiempo al aprendizaje.

¿Cuál fue tu objetivo al mostrar en tus redes cómo hacer figuras con papel?

En mayo del 2020 empecé a publicar videos de origami en YouTube e Instagram. No sabía si las personas iban a apreciar este contenido, pero investigando encontré muchos videos de este arte. Me di cuenta que somos una comunidad muy grande y me dije yo también puedo crear contenido que a la gente le guste, pueda aprender y la ayude porque el origami estimula la creatividad.

¿El origami tiene niveles de dificultad?

Sí. Yo estoy en un nivel intermedio. Existen bastantes niveles de dificultad. Hay hermosas figuras que son muy complejas. He visto a artistas que se han demorado varios días en completarlas. Yo enseño figuras medianamente sencillas con las que la gente se sienta más cómoda. En el camino las personas deciden si se quedan con esas figuras o hacen otras más complejas.

¿Qué te dicen tus seguidores en redes?

Hay niños y adultos entre mis seguidores. Ellos me dicen: “me encantó”, " lo hice a la primera”. Yo les pido que me envíen fotos de sus trabajos por Instagram y las cuelgo en mis historias para crear comunidad con ellos. Algunos me comentan que es sencillo hacer las figuras, otros que es complicado y algunos piensan en desistir, pero yo les digo que todo es paso a paso hasta que se den cuenta de que lo lograron y que la satisfacción de haberlo conseguido es gratificante.

FICHA BIOGRÁFICA

Víctor Saavedra tiene 34 años. Estudió la carrera de guía oficial de turismo en el Instituto Alas Peruanas de Piura. Su cuenta @victorigami y más en YouTube tiene 14300 suscriptores.

25 mil seguidores tiene en su cuenta @victorigamiperu en Instagram.