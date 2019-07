Joven queda postrada en silla de ruedas de por vida mientras veía televisión

Una joven quedó postrada en silla de ruedas de por vida luego de no poder mover las piernas producto de una extraña malformación.

Emily Overton estaba viendo un programa de lucha libre junto a su novio cuando se dio cuenta que sus piernas estaban completamente dormidas; entonces entró en pánico y fue llevada de emergencia al hospital.

La joven contó lo ocurrido. "Mi novio y yo somos fanáticos de la lucha libre así que nos quedamos hasta tarde solo para ver una transmisión. A las 3:30 decidí irme a dormir, pero mis piernas estaban dormidas. Ahí me di cuenta que no podía moverlas, me puse a llorar, estaba histérica".

Una vez en el hospital, los médicos le informaron que tenía una malformación arteriovenosa espinal. Esta hace que la sangre pase directamente a la médula espinal sin pasar por los capilares, lo que ocasiona un daño permanente a la médula espinal.

"Lo que me parte el corazón es que nunca podré caminar hasta el altar", dijo la joven, quien nunca se dio cuenta de esta extraña malformación. Sin embargo, reconoció que desde los 12 años empezó a sentir dolor en sus rodillas.