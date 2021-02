¡Terrible! Un joven padre de familia realizó una denuncia pública frente a las cámaras de América Noticias, donde confesó haber cremado a su pequeño bebé de ocho meses de nacido en el Cementerio El Ángel. Sin embargo, se dio con la sorpresa que la urna se encontraba totalmente vacía.

“Me entregan la caja y yo por curiosidad quise abrirlo para ver las cenizas, con una moneda lo desentornillé y veo que está vacío. Voy a hacer el reclamo y los trabajadores del crematorio me dice que se equivocaron. Que les diera la caja y que me iban a poner las cenizas”, comenzó diciendo.

“Yo les dije que no, que yo quería ingresar a ver el procedimiento a ver qué cenizas me iban a dar (...) No sé si son las cenizas, pero eso fue lo que me dieron”, agregó indignado.

Joven recoge cenizas de su bebé y le dan urna vacía - Ojo

TE PUEDE INTERESAR