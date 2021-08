El joven Clinton Presentación Basilio es uno de los sobrevivientes del trágico accidente en a la altura del kilómetro 72 de la Carretera Central (Matucana) que va dejando al menos 17 fallecidos, relató lo ocurrido esta madrugada. El joven de 24 años contó que viajaba junto a su pareja, quien resultó herida tras la volcadura del bus interprovincial de la empresa León Express hacia un río.

“Viajaba con mi pareja. Ella está en la posta. Salimos 8:30 p.m. de Huánuco. Cuando sentí un impacto en la pista como que el carro iba como zig-zag. Entonces, los pasajeros decían que frene el carro, pero seguía moviéndose. Así que me agarre fuerte del asiento con mi pareja. Recuerdo que dimos vueltas y vueltas, yo pensé que estaba en el carro, pero luego desperté y estábamos sobre piedras botados. Solo mi pareja, una señora y yo salimos [del vehículo]. Había una niña ahí, y la llevamos cargando hacia arriba, y la llevaron a la posta”, contó.

Clinton Presentación, indicó que luego de la caída del ómnibus, su pareja, otra mujer y él lograron salir del vehículo. Añadió que pudo rescatar a una menor de aproximadamente 2 años, a quien auxilió y entregó a las autoridades para que sea traslada a un nosocomio junto a las otras mujeres.

El joven informó que en unos minutos sería llevado a un hospital para recibir atención de golpes leves, y luego averiguaría el estado de salud de su pareja identificada como Luz Merlinda Tineo Villanueva de 22 años. Mencionó que retornada a Lima desde Huánuco luego de asistir al entierro de su abuela.

“Mi pareja está estable. No conocía a otros pasajeros. Era todo oscuro, no podía ver nada. Esto es como una película porque nunca había tenido un accidente. Agradecido con Dios, y con mi abuelita que desde el cielo seguro me ha apoyado. Yo había viajado a Huánuco por el entierro de mi abuelita, y estaba volviendo de ahí. Es un milagro, agradezco a mi mamita [abuelita] y a Dios. Lo único que pedí fue pedir ‘Diosito lindo, ayúdame por favor’, y recuerdo que me levanté del suelo”, agregó.

