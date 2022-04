“Este tipo de burlas, en ocasiones, hacen más daño que un golpe. Sé que no lo volverán a hacer. Cuídense”. Con esta frase, el actor y autogestor de la Sociedad peruana de síndrome Down Jaime Cruz Juscamaita junto a los deportistas de la Selección Peruana de Futsal Down y jóvenes líderes del Colectivo Down Perú Edgard Gómez y Josué Risco, expresan sus sentimientos y hacen un llamado al respeto y la empatía, ante los comentarios de burla que hicieron los conductores del programa de streaming “Hablando Huevadas” en torno a la 3ra Copa del Mundo de Futsal Down - Lima 2022.

#NoEsGracioso es el título de la pieza audiovisual , que pretende llamar a la reflexión, no sólo a quienes utilizan la condición del síndrome de Down en narraciones de supuesto “humor”, sino sobre todo a la audiencia que aplaude este comportamiento. Aquello motiva a que en muchos círculos sociales se siga considerando natural o “normal” mofarse de lo que nos hace diversos; contribuyendo de esta forma a la discriminación y segregación.

“Desde nuestras organizaciones, promovemos una sociedad en la que se valore y respete la diversidad de las personas. Solo nuestro país se desarrollará integralmente si logramos respetarnos entre todas y todos”, remarcan Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y el Colectivo Down Perú, presidida por su directora, Gissely Alvarado Ramírez.

Organizaciones civiles, instituciones del gobierno, medios de comunicación, familias y las mismas personas con síndrome de Down realizan grandes esfuerzos de cara a derribar estigmas respecto a esta condición. La idea de la campaña es ponerse en el lugar de quienes resultan afectados por estas bromas, darle valor a sus voces, a sus talentos y a su contribución a la sociedad; como en el caso de las destacadas figuras que aparecen en el video.

¿Qué dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?

Las personas con discapacidad son aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con las barreras debidas a la actitud y al entorno, evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Por tanto, el propósito de este instrumento internacional es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Ambas organizaciones enfatizan que la discapacidad no es inherente a la persona, es la sociedad quien la discapacita.