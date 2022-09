Una pareja denuncia haber sido estafada por un hombre que se acercó a ellos con el cuento que no veía bien y necesitaba ayuda para cobrar un premio de lotería. El sujeto les prometió entregarles S/10.000 a cada uno.

“Yo por ser buena gente estaba ayudándolo. Me dijo que no ve y no sabía leer. Que era ciego. Dijo que había ganado un millón de soles de La Tinka”, indicó uno de los agraviados a América Noticias.

De acuerdo al matinal, luego que ambas víctimas aceptaron el trato, apareció el cómplice del señor, quien se unió a su conversación y también se ofreció a ayudarlo a cobrar el dinero.

Jóvenes denuncian estafa con el cuento de la lotería

“Un señor pasó rozándole al supuesto ciego y dice que hay un número para poder llamar para que puedas sacar el dinero”, señaló la víctima.

Tras la supuesta confirmación de retiro del dinero, los cuatro tomaron un taxi en la Av. La Playa, en Ventanilla. Es dentro de la unidad, donde los inescrupulosos montaron su show para estafar a la pareja.

“El señor dice que supuestamente tiene una costumbre de la provincia que para que confíe en las personas les muestre el objeto de valor”, señaló la denunciante.

Los jóvenes le creyeron todo y terminaron dando lo que llevaban consigo, incluso la agraviada no dudó en regresar a su casa para darle más cosas. “Yo lo que saqué de mi casa es una laptop HP, mi celular y el dinero que tenía ahorrado que eran S/2.610″, precisó.

Luego de sacar sus objetos de valor, los cuatro continuaron con su ruta y en medio del camino, al llegar al cruce de la Av. Buenos Aires con la calle Alfonso Ugarte, en Puente Piedra, los estafadores les pidieron que se bajaran.

“El señor se quedó acá. Entonces yo recién reaccioné avanzando un poco y ya no estaba él ni el carro”, sostuvo. “Me quedé prácticamente sin nada, no tengo como estudiar. No tengo laptop”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Si tienes una moto o bicimoto eléctrica, hay nuevos requisitos que debes cumplir para poder transportarte libremente. Te contamos todos los detalles en este video.