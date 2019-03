Juan Carlos Oblitas echa a congresistas y confirma reuniones con Edwin Oviedo

Aunque antes trabajó a su lado y lo apoyó, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas Saba, delató en la Fiscalía a su exjefe y exmandamás del balompié nacional, Edwin Oviedo, y a algunos parlamentarios con quienes este último se reunía.

A las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, quienes investigan los nexos entre Oviedo y la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Oblitas relató que en el 2015 fue testigo de que el expresidente de la FPF fue visitado por los congresistas Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marisol Espinoza (APP).

“A congresistas, yo he visto a comienzos del 2015. Lo he visto a (Héctor) Becerril, ya después he visto también a (Javier) Velásquez Quesquén saliendo de la FPF. A la congresista Marisol Espinoza me la presentó el mismo Edwin cuando esta salía de su oficina. He visto también al ex oficial mayor del Congreso José Cevasco saliendo de la oficina de Edwin Oviedo”, indicó en su declaración, a la que tuvo acceso y difundió ayer en su edición web el diario “El Comercio”.

Aceptación

La nota de “El Comercio” señaló que Javier Velásquez negó haber visitado a Oviedo en la sede de la FPF, mientras que Becerril y Espinoza guardaron silencio y hasta el cierre de esta edición nada indicaron en las redes sociales. Cevasco aceptó que fue varias veces a la FPF para recoger entradas asignadas a parlamentarios.

La declaración de Oblitas es trascendental y coincide con lo que en enero último indicó el colaborador eficaz 12-2015, quien refirió al fiscal Juan Carrasco que los congresistas Becerril, Velásquez y Espinoza habrían favorecido a Oviedo en sus procesos por la azucarera Tumán, en el caso “Los Wachiturros de Tumán”.

“Según el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, la situación financiera de la Federación es terrible, esto en palabras del mismo señor Lozano”, agregó Oblitas a las fiscales.

