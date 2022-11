Jean Carlo Vega viajó desde su natal Ecuador a Lima (Perú) para disfrutar del segundo concierto de su cantante favorito Juan Luis Guerra. Sin embargo, la Municipalidad de Surco clausuró el miércoles 23 de noviembre el Arena Perú por registrarse un colapso en el aforo en el primer show. Ahora la promotora y Teleticket devolverán el dinero de entradas tras su cancelación.

En diálogo a Buenos Días Perú, el extranjero contó que en Ecuador se vivió una situación similar pues ahí también se cancelaron dos conciertos del cantautor dominicano.

“El tema es que se anunciaron fechas en Ecuador, una en Guayaquil y otra en Quito en el mes de agosto. Esas fechas se cancelaron. Ecuador está viviendo una crisis política, económica, de seguridad, sobre todo en Guayaquil y algunas provincias de la costa. Un lunes se lanzaron las entradas y el jueves de esa misma semana se canceló”, detalló.

En otro momento, precisó que esta no era la primera vez que venía al país para presenciar eventos. “Yo tenía esto de ir a ver shows que me gustan cerca de Ecuador, he venido a Perú ya tres veces para eventos de Freestyle. He venido siempre con la misma ruta. En ese momento, en agosto que se canceló (lo de Juan Luis Guerra), (no sabía si vendría a Lima) porque tenía previsto ir a otro show en Santiago (Chile). Volviendo (a Ecuador) fue que busqué a ver si me alcanzaba (el dinero) para ver a Juan Luis Guerra. Viendo disponibilidad, fechas, alcancé para comprar entradas en una web estadounidense”, contó.

Fue el lunes 21 de noviembre que Vega llegó al país. “Viajé el domingo en la noche porque mi tramo es Guayaquil-Piura en bus y de Piura a Lima en avión. Yo llegué todo bien, hice un tour por ahí y el guía me manda la noticia el miércoles en la mañana. Yo no había visto nada, yo tenía mi entrada numerada, yo iba a ir a las 7 p.m. u 8 p.m. (al concierto)”.

“Me mandan esta información y me pongo a leer. Le pregunto a algunos amigos (en Ecuador) qué hago. Me dijeron que fuera porque ni Teleticket, ni los productores, ni Juan Luis Guerra dijeron nada. Solo estaban las noticias de la Municipalidad. Del lugar de donde vengo pasan estas cosas y luego lo resuelven y de último momento lo vuelven abrir y se da el show ”, comentó.

Respecto a la devolución de su dinero, el ciudadano ecuatoriano indicó que la página estadounidense donde adquirió los tickets será la encarga de solucionar su caso. Mientras que, en Lima, tanto Telecticket como Fans & Music Entertainment, promotora del concierto de Juan Luis Guerra, atenderán los reclamos de los agraviados.