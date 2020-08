Una gran tragedia se vivió este último sábado en el distrito de Los Olivos, cuando 13 personas fallecieron asfixiadas por asistir a una fiesta clandestina en la discoteca “Thomas Restobar”. El cantante Juan Antonio Peña Arias, más conocido como ‘Juancho’ Peña, “La voz de oro”, fue el que se presentó esa fatídica noche.

El artista realizó su show con más de 100 personas, pese a que el Gobierno ha prohibido las reuniones sociales para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Sin embargo, ahora se encuentra “no habido” tras huir esa noche del local en mención.

Por su parte, la hermana del cantante, Carmen, aseguró que si ‘Juancho’ fue a laborar ese sábado lo hizo “por necesidad”. Además de revelar que si el artista no se presenta ante las autoridades es porque “no hay garantías”. Recordemos que Peña es acusado por alquilar el local de la discoteca Thomas Restobar para organizar dicho evento.

¿Quién es ‘Juancho’ Peña ‘La voz de oro’?

Juan Antonio Peña Arias es un cantante peruano de chicha, que se hizo conocido por formar parte de la agrupación “Los Claveles de la cumbia” hace cuatro años.

A través de sus redes sociales, también se evidenció que el cantante compartía los anuncios de sus eventos privados, pese al estado de emergencia por el COVID-19.

“Si ves que un cantante llega a una reunión a cantar, no te vayas de chismoso a llamar a la Policía porque ahora las cosas no son como antes (...) Cómo pretenden que cantemos con mascarilla, no se puede”, escribió Peña en su cuenta oficial de Facebook hace algunos días.

