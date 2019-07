Juez defiende a adolescente que violó y grabó a víctima por venir de "buena familia"

Un juez llamado James Troiano de 70 años dejó libre a un adolescente de 16 años porque viene de una "buena familia" y con el tiempo puede ingresar a una universidad de renombre.

The New York Times reveló que el juez afirmó que el joven no debía ser procesado como adulto, ya que lo que que realizó fue un abuso y no una violación. Pese a que el joven también grabó el cobarde hecho.

Foto: Corte Superior de Nueva Jersey

El hecho se dio en fines de julio del año pasado y el caso se hizo conocido por la polémica declaración del juez. Sobre todo, porque el agresor grabó el delito y mostró a sus amigos con el mensaje "Cuando la primera vez que tuviste relaciones sexuales fue una violación".

El juez afirmó que la grabación y que el joven compartiera este vídeo solo eran "estupideces". Del mismo modo, le dijo a la víctima de 16 años que los fiscales debieron advertirle que su denuncia destruiría la reputación del "niño".

Por el momento, las polémicas decisiones de Troiano se ha llevado a la corte de apelaciones y es posible que el caso pasea aun gran jurado, donde el "niño" será tratado como adulto. El juez no ha dicho nada sobre sus declaraciones.