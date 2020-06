La periodista Juliana Oxenford salió al frente luego de que Richard Swing mandara cartas notariales a sus colegas como Magaly Medina y dijera en un mensaje que hizo caer a varios periodistas con el video que se difundió en varios medios de comunicación.

Juliana Oxenford no se quedó callada y le dijo a Richard Swing que en su programa no tendría cabida si no hubiese tenido contratos con el Ministerio de Cultura.

“Si usted fuera un personaje X o Y y habla de Vizcarra y quiere cabina en los medios de comunicación, por lo menos aquí en mi programa no le habríamos dado bola, pero usted ha trabajado en el Ministerio de Cultura y se le ha pagado más de 50 mil dólares”, dijo Juliana Oxenford frente a cámaras.

Además, lamentó que se haya llenado los bolsillos cuando hay peruanos que sufren por no tener dinero y no poder comprar oxígeno. “Tenía planeado una asesoría motivacional en épocas de pandemia cuando hay gente que no tiene dinero para comprar un balón de oxígeno y se está muriendo”.

Finalmente, Jualiana Oxenford salió en defensa de sus colegas. “No venga a victimizarse y a llamar seudo-periodistas a Roxana Cueva y a mí y a otros porque ahora está enfrascado en un tema que usted ni siquiera sabe cómo salir. Le recomiendo que se busque un buen abogado porque la Fiscalía lo tiene en la mira y a 15 funcionarios del Ministerio de Cultura”.

