La periodista Juliana Oxenford salió al frente luego de por las redes circulara información referente a que sus familiares tendrían contratos con el Estado. Ella dijo que si fuera cierto, las responsabilidades son individuales. Además indicó que en épocas electorales es fácil atacar a los periodistas.

“Empiezan a buscar si el vecino, el tío de Juliana, señores las responsabilidades son individuales y así yo tenga una persona relacionada a mí y que haya hecho algún trabajo para el Estado, ese no es mi delito. Qué capo o capa sería esa persona para seguir trabajando pese a las críticas que yo hago. Lo que pasa es que es fácil botar barro en épocas electorales contra los periodistas”, sentención Juliana Oxenford en su propio noticiero.

Incluso fue más allá y dijo que ella mismo no tiene ningún contrato con el Estado pese a que ese no es un delito y hasta incluso hubiera ganado un mejor sueldo. De paso, explicó por qué no es influencer de marcas en las redes sociales.

“Muéstrenme algún contrato con el Estado, que no es un delito. No hay ni uno. Ni siquiera soy influencer, viene el detergente, viene en Shampoo, viene la leche, el carro, me ofrecen hasta vehículos nuevo y no lo acepto, quizá por tonta porque no tiene nada de malo, pero yo no lo hago porque así de principista soy”.

“Lo único que voy a defender hasta que deje de hacer periodismo es mi credibilidad que me lo he ganado a pulso”, indicó la periodista.

Juliana Oxenford explica por qué no es influencer -OJO

