La periodista Juliana Oxenford opinó sobre las disculpas del presidente de la República Martín Vizcarra a Celia Capira, la mujer que corrió detrás de él en Arequipa y cuyo esposo falleció por coronavirus o Covid-19 un día después.

Para Juliana Oxenford las palabras del mandatario fueron sinceras y así lo dijo en su noticiero.

“Yo sí siento que sí son reales, son sinceras las palabras del presidente. Dudo que exista una persona que no se sensibilice al dolor que se manifiesta en las imágenes protagonizados por Celia Capira”, dijo Juliana Oxenford.

Sin embargo, la periodista si se mostró en desacuerdo con Martín Vizcarra por no haber recorrido todo el hospital de Arequipa, pues esto no le habría permitido ver la completa realidad de la región.

“Lo que no me parece es que el presidente diga que han encontrado una serie de deficiencias en Arequipa. No hizo todo el recorrido a todo el hospital Covid-19 en Arequipa para saber cómo están subsistiendo los pacientes”, acotó Juliana Oxenford.

“También hay que hacer mea culpa. También hay que decir que tuvieron una reacción tardía”, agregó la periodista.

Juliana Oxenford sobre disculpas de Martín Vizcarra a Celia-OJO

