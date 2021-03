Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, acusó a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) de contar con el apoyo de militantes del Partido Aprista en su campaña electoral y de haber participado como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la autorización de Rutas de Lima.

“¿Usted no le ha contado a los peruanos que cuando era regidor de Lima fue uno de los que autorizó las Rutas de Lima, que construyó OAS, empresa vinculada a la corrupción en Brasil? ¿Usted no le ha contado a los peruanos que las bases apristas lo están ayudando ahora en esta campaña presidencial, en donde Renovación Popular se ha convertido en el nicho de los fujiapristas?”, cuestionó en un video difundido en sus redes sociales.

“¿Usted no le ha contado a los peruanos de cómo el montesinismo lo ayudó para conseguir los trenes en Machu Picchu? ¿Eso no le ha contado a los peruanos”, agregó.





Asimismo, Julio Guzmán precisó que ha “trabajado” toda su vida, ante el calificativo de “mantenido” de parte de López Aliaga en su contra y lo exhortó a “pagar impuestos”.

“Usted ha dicho que yo soy un mantenido cuando yo he trabajado toda mi vida. En lugar de estar persiguiendo periodistas, protegiendo a pervertidos del Sodalicio, recortando los derechos a las mujeres, comience por pagar impuestos”, dijo.

Finalmente, el candidato del Partido Morado consideró que López Aliaga es un “empresario pendenciero” que “cabecea al Estado y después se va a la misa a rezar el padre nuestro”.

“El Perú no necesita odio, el Perú no necesita discriminación ni intolerancia, ahora, lo que el Perú necesita es salir adelante. No se corra y debata sus ideas conmigo”, culminó.