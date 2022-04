Decenas de personas se encuentran en los alrededores del Coliseo Wanka “Angélica Quintana” de la ciudad de Huancayo, donde el presidente Pedro Castillo encabeza el IV Consejo de Ministros Descentralizado. Desde allí protestan contra su gestión con banderas y letreros donde le piden que renuncie al cargo.

Según informó Latina, un fuerte contingente policial de aproximadamente 3 mil efectivos policiales brindan seguridad en dos cuadras a la redonda del coliseo. Sin embargo, los manifestantes han logrado llegar hasta el frontis de este local deportivo, informó el medio.

“No más pobres en un país de ricos”, “No más muertes, Castillo renuncia”, “El pueblo pide que cierre el Congreso”, se leí en algunos carteles. Entre los manifestantes se encontraban miembros de Construcción Civil.

Más temprano decenas de manifestantes reclamaban por no poder ingresar al coliseo.

Incluso, el presidente del Frente de Defensa de la comunidad de Chucuro señaló que si no les permitían ingresar iban a acatar una huelga indefinida. Cabe recordar que las protestas de la semana pasada en esta región causaron la muerte de tres personas.

“Solo unos cuantos han ingresado, por qué, no es correcto, aquí están amañando para que haya una estrategia del gobierno y no del pueblo, estamos afuera del coliseo Wanka, el pueblo no está representado allí adentro, tanto que el señor de Chota habla del pueblo y el pueblo está acá afuera”, señaló a Exitosa.

A su llegada al coliseo el presidente Pedro Castillo pidió disculpas a a la población de Junín de todo el país si tuvo expresiones que se “malentendieron”. Además, saludó a quienes protestan de manera pacífica.

“Antes de saludar, quiero expresar mis sinceras disculpas a esta tierra Wanka y al Perú si en algún momento ha habido una expresión malentendida. Vengo a decirlo hoy y lo haré siempre, soy una persona que ha nacido en un espacio en el que, más que ser agredido por gobiernos anteriores, como niños, como agricultores, nos ha costado esfuerzo para salir adelante”, aseveró.

