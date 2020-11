Guillermo Miranda, el sujeto que insultó a un Junior Ramírez, un joven del delivery Rappi, se presentó en el programa de Magaly Medina para hacer un mea culpa y ofrecer disculpas públicas al trabajador venezolano.

“Esperaría que puedas aceptar mis disculpas porque son verdaderas. Espero que algún día puedas perdonarme. Incluso espero que podamos ser amigos. Cuando se viralizó el video recién pude entender la manera en la que he reaccionado”, dijo el señor Miranda.

Por su parte, el extranjero señaló que esta denuncia la hizo por todos los extranjeros que también sufren este tipo de abusos.

“La verdad no me esperaba que el señor esté acá presente. Cada una de las medidas que se tomaron están dentro de la ley. Yo no tengo en mi corazón, no siento que tenga que decir o aceptar disculpas, porque al igual que yo, muchas personas venezolanas o extranjeros, son victimas de esta clase de abusos”, expresó.

“Que las personas piensen un poquito antes de hablar y razonen porque no hay motivos para reaccionar así”, finalizó.