Los audios no tienen cuando acabar. Karem Roca, exsecretaria del despacho presidencial aseguró que el actual premier Walter Martos era su “amigo”, durante su periodo como titular del Ministerio de Defensa. Esta grabación corresponde, presuntamente, a una conversación con su abogado Fabio Noriega.

“El ministro de Defensa, Martos, es mi amigo, amigo, amigo. ¿Alguien sabe? Nadie sabe que es mi amigo. Yo me reúno con él, es mi pata, pata, pata”, se le escucha confesar a la exmujer de confianza de Martín Vizcarra, en el audio difundido por Correo.

Transcripción del audio

Karem: Ya mira, te quiero enseñar algo, el ministro de Defensa, Martos, es mi amigo, amigo, amigo. ¿Alguien sabe? Nadie sabe que es mi amigo, yo me reúno con él. Tomamos (no se entiende), es mi pata, pata, pata. Ya, y te demuestro, cuando yo alguna vez te he dicho, sí, es que yo puedo hacerlo, pero si a mí me han cerrado el paso no es porque yo haya querido, es porque Miriam se ha enterado y me ha cerrado los pasos, pero ahora le agradezco porque gracias a eso me cerró el paso con Richard Swing, ella me lo cerró. ¿Sabes que? Yo te voy a ser franca, si yo hubiera sabido que Miriam era una mujer buena, que quiere ayudarle al presidente porque le quiere ayudar, ya pues que la tire, que se la tire, a mí no me importa.

Fabio Noriega: Claro.

Karem Roca: Es fea, es cochina, cochina, cochina de cochina, ya, es cochina, fea, cochina. La ha transformado el poder, porque antes sabíamos que era fea y cochina, pero era humilde, por eso es que ella está en ese puesto, gracias a Iván Manchego. Gracias a mí.

Fabio Noriega: (no se entiende)

Karem Roca: Infiel, así es, por eso ella lo odia a Ivan Manchego, lo odia, lo odia, como me odia a mí. ¿Y qué hemos hecho con Iván? Decir que no nos comunicamos, pero todos los días nos comunicamos. Ya, y yo lo escucho, y yo siento el dolor que él siente porque una amistad de tantos años.

Fabio Noriega: Sí se fue a Canadá

Karem Roca: Y por una mujer. Es ella, o sea, el tema es ella.

FUENTE: Diario Correo.

