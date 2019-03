Karina Beteta denuncia a Daniel Salaverry por decirle "no me j**" (VIDEO)

Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular, denuncia que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la maltrató verbalmente cuando le consultó por un proyecto de ley.

"He sido maltratada por el señor Daniel Salaverry por pedir que se respete un derecho que nos corresponde", comentó la parlamentaria. Es más señaló que Salaverry le ha dicho frases como "vete a mi**" y "no me j**". "¿Eso no es violencia?" comentó Beteta a ATV.

Hoy en la mañana habló desde el congreso para afirmar que no le pidió disculpas. " Todo como consecuencia de ejercer una labor como congresistas, yo le pedí porque no se había puesto a votación un proyecto de ley del tema de agrobanco", señaló.

Ella señaló que fue el año pasado cuando ella era vocera alterna. Sin embargo, fue consultada porqué recién lo dice, sobre todo cuando hace unos días se conoció que cobró de más por un viaje de representación.

"Callé esperando que en algún momento rectifique y pida disculpas", señaló, es por ello que luego decidió renunciar.

Declaraciones Daniel Salaverry

"Que oportuno para algunos que justo salen estos escándalos de congresistas que han cobrado doble viajes de representación y el Ministerio Público investiguen... Quienes me conocen sería incapaz de faltarle el respeto a ninguna mujer. Me sorprende estas declaraciones", señaló esta mañana.

