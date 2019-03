Karina Beteta formaliza denuncia contra Daniel Salaverry ante Comisión de Ética

Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular, denunció de manera formal y ante la Comisión de Ética al presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry.

Según documento al que accedió el Diario Correo, Daniel Salaverry habría infringido los artículos 22 y 23 del Reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria.

Según Karina Beteta, cuando le increpó a Daniel Salaverry por no incluir en la agenda del Pleno el proyecto de ley sobre Agrobanco, este le dijo: “Vete a la m.... y no me jod...”.

Varios congresistas de Fuerza Popular habrían sido testigos, entre ellas la legisladora Úrsula Letona.

