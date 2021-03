Keiko Fujimori ha ratificado su pedido para que el gobierno elimine la cuarentena que se aplicara durante los días de Semana Santa para evitar los contagios contra el Covid-19.

“¿Ante la advertencia del aumento de casos de la variante brasileña, sigue pensando que el confinamiento en Semana Santa es un despropósito? Sí. Me ratifico en mi posición de que los confinamientos o cuarentenas no han servido de nada para nuestro país”, sostuvo la aspirante presidencial.

¿Pueden los peruanos seguir esperando encerrados en su casa? No. La gran mayoría ha hecho un sacrificio enorme pero lo que ellos necesitan es trabajar (...) ¿Podemos seguir esperando encerrados y que la gente no muera por COVID sino que muera de hambre? Creo que esa no es una posibilidad”, añadió.

La candidata presidencial de Fuerza Popular dio declaraciones durante un recorrido proselitista en el Rímac.

TE PUEDE INTERESAR