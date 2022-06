La mañana de hoy, Keiko Fujimori, anunció su separación del padre de sus dos hijas, su aún esposo Mark Vito Villanella, con quien llevaba más 18 años de casados.

Una de las parejas más sólidas de la política peruana ha decidido ponerle fin a su historia de amor y es así que ambos se han vuelto tendencia en tan solo unos minutos de haber hecho el anuncio.

¿Cómo se conocieron Keiko Fujimori y Mark Vito?

Esta es una de las preguntas que todos se hacen y es que este amor data del 2004, año en el que Keiko Fujimori llegó a la Universidad de Columbia, junto con su hermana Sasha para estudiar.

Fue en los pasillos de la universidad donde conoció al estadounidense Mark Vito, señalando que ambos se enamoraron a primera vista.

“Lo vi de lejos, obviamente no me acerqué, se quedó parado y mirándome, le sonreí y se me acercó a conversar”, contó Keiko a Magaly Medina.

Años más tarde, la pareja decidió contraer matrimonio cuando Keiko Fujimori tenía 30 años. Ambos llegaron al altar en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores y la fiesta de boda se organizó en el Fundo Mamacona, donde no faltaron los bocaditos, arreglos florales y una larga lista de fujimoristas como invitados.

La familia se consolidó con la llegada de sus hijas Kiara y Kaori. Las pequeñas crecieron a la luz de los reflectores y ahora son dos jovencitas muy guapas que buscan su camino en la vida.

Mark Vito siempre se mostró como el hombre detrás de Keiko Fujimori, pues poco se sabe de su vida laboral, solo que trabajó en la reconocida IBM, con sede en Nueva York, desde el año 2005 hasta el 2011. Mientras, años más tarde, se concentró en el Perú y se dedicó a la compra de bienes raíces en nuestro país.

Fue en el año 2019, la prueba de fuego para Mark Vito pues fue cuando la lideresa de Fuerza Popular enfrentó la cárcel. Mark no tuvo mejor idea que realizar una huelga de hambre en nombre del amor que sentía por Keiko Fujimori y en busca de su libertad.

Finalmente, Keiko Fujimori salió de prisión y fue Mark uno de los más entusiastas en recoger a su amada esposa. Por ello, para muchos es difícil entender cómo una pareja tan consolidada como ellos decidan anunciar el fin de su matrimonio.

De momento, no ha trascendido el motivo por el cual Mark y Keiko han decidido terminar con su romance. Por su parte, Mark habló de su separación, a través de un mensaje por su cuenta en Facebook, donde confirma que es cierto que está iniciando un proceso de separación con Keiko en el que “buscan mantener su amistad”, destacando también que para él, Keiko representa la perseverancia y valentía.

“Keiko representa la perseverancia y valentía (además de todos los muchos atributos que la caracterizan) que amerita mi admiración. Ella es valiosa y una magnífica persona en todo sentido”, escribió.

Por su parte, Keiko Fujimori se despidió de su esposo señalando que le tiene mucho agradecimiento por haber luchado a su lado “en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser su esposa”.