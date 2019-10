Hoy se conoció que Milagros Cerrón, conocida como la Niña Sirenita, falleció a los 15 años en Huancayo. El doctor Luis Rubio informó que la menor no tenía un sistema urinario organizado y era imposible hacerle un trasplante renal.

“Si pudiéramos haber hecho un trasplante renal, ta vez hubiera sido mucho mejor el pronóstico de vida. No podíamos hacer un trasplante renal porque no tenía la vía urinaria terminada. Cualquier trasplante hubiera sido complicado. No teníamos dónde colocar un riñón”; dijo el galeno a Latina.

Milagritos, quien pudo cumplir su sueño de tener su Quinceañero, también soñaba con estudiar la carrera de Medicina.

“Ella quería ser doctora, su sueño era ser doctora, estudiar medicina. Tú te imaginarás, nosotros conocíamos lo grave de su caso, veíamos a una niña soñar y nosotros teníamos que guardarnos la verdad por dentro”, dijo conmovido el doctor.

CASO NIÑA SIRENITA ARCHIVO CORREO

Aunque estuvo cerca de cumplir los 16 años, Luis Rubio comentó que su sueño personal era que la Milagritos llegue a los 30 años: “Yo quería sobrepasar la vida de 19 años que tuvo una niña americana con la misma afección”.

Milagros Cerrón nació con sirenomelia por lo que tenía los miembros inferiores juntos. A eso se sumaba que “tenía un solo riñón funcionando y lo tenía funcionando a medias”