En las últimas semanas, las calles de Lima y diversas ciudades del país se ha visto llena de personas que no solo usan mascarillas sino que han adquirido los llamados mamelucos para así evitar contagiarse del temido coronavirus.

Estos trajes evitan el contagio pero el infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, Leslie Soto, aclara que solo deben ser utilizados en zonas de riesgo, tal como las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

“Los mamelucos sirven para cuando uno está en zonas donde hay mucha gente infectada, por ejemplo en la zona de cuidados intensivos en donde uno está con el mameluco, lentes, mascarillas y un casco que te tapa. Cuando vas a evaluar, la gente te habla y te cae todo el babo en la cara”, señaló en Mujeres al mando.

Sin embargo, el mameluco no sirve para salir a otros lados y así lo explica el experto.

“Para el caso de la calle, no funciona, no sirve y no te sirve, porque nadie te está hablando directamente, lo otro es que cuando uno se coloca materiales de bioseguridad, en este caso el equipo de protección personal, hay una técnica para colocárselos y quitárselos. Incluso hay una persona que me mira como me lo quito y lo pongo para que proteja realmente”, añadió.

Soto sugiere que en la calle se use solo mascarilla.

“En la calle solo se requiere usar mascarilla, si quieren usar algo más, otras cosas, busquen un tutorial para saber como quitarse o ponerse. He visto gente con guantes abriendo bolsa de papitas y comiendo las papitas con los guantes eso da una falsa protección, si alguien quiere usar algo lea bien cómo colocarse las cosas y cómo retirarlas para que les sirva de verdad”, finalizó.

