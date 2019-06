La Victoria: ambulantes se resisten a desalojar el Jr. Hipólito Unanue│VIDEO

La Policía Nacional y la Municipalidad de La Victoria iniciaron un operativo en el Jr. Hipólito Unanue para desalojar a los ambulantes que invadieron las calles tras ser desalojados de la Av. Aviación.

Sin embargo, pese a la presencia de los agentes y los fiscalizadores, los comerciantes se resistieron a moverse argumentando que no hay orden de desalojo.

Hasta el momento continúa con normalidad la venta de comida y de animales en la zona. No obstante, los ambulantes se han organizado para gritar a viva voz que no se retirarán de la calle, pues aseguran que no tienen lugar para trabajar.