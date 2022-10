Una cámara de seguridad registró la estrepitosa caída que sufrió una pareja de ancianos en una zanja de dos metros de profundidad. El accidente ocurrió el 30 de setiembre, cuando ambos adultos mayores transitaban por la cuadra 7 de la Av. Parinacochas, en el distrito de La Victoria.

Se trata de Lucía Sánchez (70) y Reynaldo Huamán (91), quienes se cayeron cuando intentaron cruzar por un estrecho camino de arena en una obra que realiza Sedapal, a través de la empresa contratista Concyssa, en el mencionado punto.

Las imágenes muestran claramente cómo ambos ancianos pierden el equilibrio y terminan en el fondo de la zanja. Los vecinos aseguraron sentir fuertes dolores producto del golpe.

“Siento muchos dolores. Me duele a la altura del cuello y toda la cabeza, los codos, la rodilla y el abdomen. He sido operada hace cuatro meses, me han sacado la vesícula y no sé cuándo podré comer. Hasta el pulmón me duele, porque la caída ha sido de espaldas y mi esposo cayó encima”, detalló Lucía Sánchez a RPP.

Tras el accidente, la pareja fue auxiliada y llevada hasta una clínica, donde se descartó alguna fractura. Sin embargo, ambos todavía presentan hematomas.

En declaraciones a Exitosa, Bruno Crespo, especialista en temas municipales, indicó que las víctimas deben “solicitar que se establezcan mecanismos legales para que las empresas cubran los gastos para la curación”.

En un comunicado, Sedapal señaló que la contratista Concyssa está encargada de las obras ejecutadas en la cuadra 7 de la avenida Parinacochas.

También aclaró que los adultos mayores fueron atendidos en la Clínica Internacional de San Borja el día que se registró el accidente. “Concyssa ha recibido el informe médico remitido por la clínica y acordó una reunión con el hijo de los afectados”, indicó Sedapal.

Sedapal emitió un comunicado tras el accidente. (Foto: Sedapal)

