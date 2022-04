Los comerciantes informales se han apoderado de varias zonas del emporio comercial de Gamarra sin que el alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, tome acciones para impedirlo, denunció en OJO Edward Raymundo, presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama).

Raymundo explicó a OJO que los ambulantes se han instalado con sus carretas, mallas y autos en varias vías que forman parte del emporio. Detalló que han invadido las cuadras 13 y 14 de Humboldt, 3 y 4 de América, 13 y 14 de Unanue, cuadra 4 y 5 de Vivaldi y el pasaje Canepa.

“El lunes 25, martes 26 y miércoles 27 desaparecieron por arte de magia los ambulantes porque no ha habido ningún operativo, no han llegado la policías o fiscalizadores. Allí está evidenciado que la municipalidad es la que ordena si entran los ambulantes o no entran. Ayer (jueves) ya aparecieron un poco de ambulantes y hoy (viernes) hay más ambulantes”, explicó.

CARTA NOTARIAL

Raymundo señaló que los empresarios de Gamarra comenzarán un proceso judicial al alcalde, regidores y funcionarios del municipio porque consideran que está cometiendo el delito de omisión de funciones.

“Se ha evidenciado que la municipalidad maneja irregularmente a los ambulantes, tal fecha pueden ingresar y tal fecha no. Mediante una carta notarial nosotros estamos pidiendo el desalojo inmediato de los ambulantes que han invadido todas las calles de Gamarra”, subrayó.

Sostuvo que las autoridades del municipio no los quieren atender, por lo que no han podido reunirse con él ni con sus funcionarios para hallar una solución al problema. “El alcalde no se aparece en las zonas en donde está invadido, va a otras zonas”, indicó.

Diario OJO se contactó con personal de prensa de la Municipalidad de La Victoria para tener su versión de los hechos, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.