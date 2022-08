Dos adolescentes fueron baleados presuntamente por un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en un confuso incidente ocurrido cerca a la posta de salud Cerro del Pino, en el distrito de La Victoria, según denunciaron los padres de ambos menores.

En diálogo a ATV, el padre de una de las víctimas señaló que acudió a la comisaría del sector a denunciar el hecho, pero los agentes le dijeron que regresara con su abogado. “No me quieren aceptar la denuncia, se quieren tapar seguro. Salieron todos los policías diciendo que venga con mi abogado, se han estado peloteando. Nadie me quiere avisar nada. A mi hijo le han disparado en los pulmones y al otro chico le han disparado casi en la cabeza, le han destrozado toda la oreja, tiene balas incrustadas en la pierna. Quiero que lo operen. Mi hijo está grave. Desde ayer me tienen así”.

Contó que cuando increpó a uno de los policías de balear a los adolescentes, este sindicó a su compañero como el responsable de los disparos. “Me dice que él no ha sido, que fue su compañero. Y el otro me dice que eran sospechosos, que le dispararon a la mototaxi. Cuando fui a la comisaría encontré sangre en toda la moto. No tengo los nombres de los policías porque se quitaron el chaleco”.

Padres denuncian que Policía baleó a sus hijos en confuso incidente en La Victoria

Asimismo, detalló que los menores de edad estaban transitando por la posta de salud, cuando los policías les pidieron que paren. “Ellos inocentes se fueron, y por gusto le dispararon a quemarropa. Los dos son menores de edad. Ellos dicen que ‘pensaban que eran adultos’. Es mentira que ellos han disparado a las llantas, no tenían nada”.

Pide justicia

Por su parte, la madre de la víctima que recibió disparos a la altura de la cabeza, contó que su hijo aún no ha sido intervenido y su estado de salud es delicado.

“Todavía no me dan ninguna razón, pero mi hijo está delicado. Le han destrozado toda la cara, la oreja, tiene 16 años. No quisiera que esto se quede así, mi hijo es menor de edad. Si lo han atendido, pero como está delicado están esperando que llegue el cirujano”, señaló.

“Yo en verdad quisiera justicia para ese policía que ha disparado a mi hijo. Dice que intervinieron la mototaxi y no quisieron parar, y comenzaron a disparar como locos. Toda la noche he amanecido acá por mi hijo. El policía me dijo ‘vamos a arreglar, voy a reconocer los gastos’”, puntualizó.

