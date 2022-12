Los terminales terrestres, situados en la avenida México, en el distrito de La Victoria suspendieron hoy la salida de buses con destino a Ica y otros destinos al sur del país ante el bloqueo de la Panamericana Sur por un grupo de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo que exigen el cierre del Congreso y el adelanto de nuevas elecciones generales.

Un reporte del noticiero de Latina indicó que la mayoría de empresas interprovinciales cancelaron los viajes a Ica, pero ofrecen el servicio de viaje hacia Pisco y Chincha. Sin embargo, esta ruta es rechazado por los pasajeros afectados y además los usuarios cuestionaron el alza de la tarifa de los pasajes que oscilan entre S/90 y S/150.

“Quería ir a visitar a la familia por el feriado largo. Llegó a Pisco y no de ahí qué hago. No me voy a poner en riesgo. Voy a esperar”, indicó un ciudadano afectado con el bloqueo de la Panamericana Sur.

Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, lamentó la situación que viene afectando a los ciudadanos que no pueden viajar por el feriado largo. “La situación es complicada porque los bloqueos provoca el cierre de todas las entradas y salidas que viene de Arequipa, Cusco, Tacna y Puno. No hay ruta alterna”, dijo.

“Hemos recibido amenazas en Ayacucho y nos acaban de informa que se acaba de bloquear el kilómetro 966 en La Joya, en Arequipa. Nosotros como gremio no podemos transportar a los pasajeros porque esto asume un riesgo, pero invocamos a la fuerza pública a que no se vulneren derechos como el libre tránsito”, agregó Ojeda.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, exhortó hoy al diálogo a las personas que vienen participando de marchas a nivel nacional y los que vienen participando en el bloqueo de tramos de la Panamericana Sur. Los protestantes vienen exigiendo, el cierre del Congreso y el adelanto de nuevas elecciones generales.

Como es público, los kilómetros de la Panamericana Sur bloqueados son 261, en la zona de Barrio Chino, el 290, en el sector de La Expansión Urbana, y el 299, en el sector El Álamo, ubicados en el distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica.