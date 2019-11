Un hombre murió luego de contraer una infección producto de la lamida de su perro. El hecho ocurrió en Alemania y la noticia ya dio la vuelta al mundo.

El sujeto acudió al doctor tras sufrir una gripe que poco a poco empezó a complicarse. Él terminó siendo diagnosticado con neumonía y fiebre de 41 grados.

Pero la cosa no quedó ahí. La lamida le causó severos daños en el organismo con los días posteriores, pues empezó a presentar gangrena en varios órganos y partes del cuerpo.

Tras permanecer en observación, el European Journal of Case Reports In Internal Medicine catalogó este caso como particular debido a que el hombre de 60 años no tenía ninguna herida abierta ni el sistema inmunológico debilitado.

Rápidamente, la sepsis avanzó y el hombre cayó en paro respiratorio pero fue reanimado; a los pocos días falleció.

La infección fue identificada como capnocytophaga caminorsu y ahora varios especialistas se encuentran investigándolo.