Su interés por el placer femenino como un derecho de las mujeres a disfrutar de las relaciones sexuales y enterarse de la profesión de Alessandra Rampolla impulsaron a Romina Castro a estudiar sexología.

Es así que en el 2018 abrió su cuenta en Instagram para compartir sus conocimientos sobre sexualidad y aconsejar sobre empoderamiento femenino, el amor propio y las relaciones de pareja.

“Hablo de la sexualidad con humor con el fin de naturalizarla porque así le quito el tabú. También abordo la autoestima y aceptación. Todo parte de estar bien con uno mismo”, afirma.

En entrevista con OJO, Castro explica por qué es importante hablar de sexualidad.

¿Por qué el nombre de tu cuenta es yacallateromina?

Es la frase que me representa en lo que respecta a sexualidad porque siempre que hablaba del tema me terminaba callando, pero ¿por qué me tenía que callar? Lo que me gusta de esa frase es que la gente me dice nunca te calles.

¿Por qué tus contenidos están más orientados a las mujeres?

No se conoce mucho de la sexualidad femenina, el placer femenino siempre estuvo escondido o no era bien visto. Las mujeres necesitan mucho más empoderamiento y conocimiento acerca de su sexualidad no solo para disfrutar sino también para poner sus límites y decir no. Me encargo de decirles esto.

¿Por qué las mujeres tienen mayor desconocimiento de cómo llevar su vida sexual?

Porque no hay muchas fuentes que hablen del tema, no hay cómo aprender. Esto se da por la sociedad en que vivimos. Somos un país muy conservador y machista en que la mujer está en un segundo plano. En lo que es sexualidad, la mujer siempre fue vista solo con un fin reproductivo.

¿Los padres deben hablar de sexualidad con sus hijos?

Es indispensable. Enseñar educación sexual a los niños va a evitar, por ejemplo, el abuso sexual infantil, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. También va a fortalecer la autoestima, el autoconocimiento, la aceptación del cuerpo, el respeto hacia el otro y el consentimiento. Desde los dos años al niño o niña le puedes hablar de privacidad, las partes de su cuerpo que no debe dejar que le toquen.

¿El Gobierno también debería interesarse por la educación sexual de los niños y adolescentes?

El Gobierno debería dar una ley para que haya educación sexual en los colegios con enfoque de género. Los padres no aceptan esto porque piensan que a sus hijos se les va a hablar del acto sexual y no es así.

Los adultos tienen prejuicios respecto al tema de la sexualidad, ¿es posible que los eliminen?

Claro. Si no me atrevo a hablar de sexualidad con mis hijos es porque hay algo que me está incomodando de mi vida, entonces, hay que trabajar esto en un espacio terapéutico. Aquí se eliminan los mitos, se aclaran las ideas y la persona ve la sexualidad como algo distinto a lo que aprendió para luego empezar a educar desde esa mirada.

¿Cómo las personas pueden mejorar su vida sexual?

Informándose desde el ámbito profesional, no desde la pornografía o Google. Desmitificando muchos temas con respecto a la sexualidad. Llevando una vida sana en solitario y en pareja. Abriendo la puerta al disfrute y no tenerle miedo ni sentir culpa.

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Romina Castro Bonilla estudió Psicología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Hizo un master en Salud Sexual y Sexología Clínica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Brinda terapias y charlas.

150 mil seguidores tiene en Instagram su cuenta de @yacallateromina.