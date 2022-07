Nuevas víctimas denuncian haber sufrido el robo de dinero desde sus cuentas bancarias luego de quedarse sin señal telefónica de su celular de forma repentina e inexplicable. En esta nota te damos los detalles sobre esta nueva modalidad SIM swapping y qué hicieron los agraviados frente a este ciberdelito.

“A qué persona le han dado (mi chip) diciendo que era yo. En qué momento ha puesto su huella, le han sacado copias de mi DNI, cómo han entregado un chip a alguien que no era yo”, denuncia Cléila Gómez a Domingo al Día.

“No sé si indignarme, molestarme. No necesito que me arranchen la cartera ni que haga el clic en un link que no debo de hacer. Simplemente me ven en la calle, miran la base de datos, porque están vendiendo base de datos, y dicen ‘vamos a clonar este chip, nos hacemos pasar por esta persona y le robamos sus cuentas corrientes’”, señaló la agraviada.

Delincuentes suplantan identidad para acceder a chips

Según el dominical, el pasado 5 de julio la técnica de laboratorio perdió todos sus ahorros luego que delincuentes se hicieran pasar por ella y pidieran una reposición de chip para apropiarse de su línea. “En ese momento mi teléfono estaba vinculado con la banca móvil y llamé para cancelar mi tarjeta del Banco de la Nación. Fue a las 9 de la noche”, detalló.

Pensó que cancelando su tarjeta estaba segura, hasta que se enteró que los hampones habían sustraído el 5 y 6 de julio todo el dinero que tenía. “Tengo todas las pruebas que no suelo hacer las transacciones que dice ese papel. Es más, yo cancelo mi tarjeta el día 5 y el día 6 han retirado S/3.000 más”.

Indignada, llamó a Claro para saber quién había hecho la portabilidad a Entel. “Me dijeron que dejara mi reclamo, que tenía que esperar siete días. Me ha respondido Entel que me dice que mi reclamo fue fundado y que no me van a cobrar S/99.90. He ido personalmente y me han hecho colocar mi huella seis veces para saber si era yo”.

Otra víctima más

El pasado11 de junio, Andrés Prado Tenorio, ingeniero de softwares, creador de aplicaciones móviles y asesor de empresas en temas de seguridad e información, también fue víctima de estos ciberdelincuentes. A este joven empresario le sucedió lo mismo, se quedó sin señal telefónica.

“Ya sospechaba por el conocimiento del SIM swapping que yo posiblemente este siendo víctima de este tipo de robo. Yo en ese momento llamó a Entel para preguntar por qué no tenía señal y ellos me comentan que había pedido yo una reposición de chip hace cinco minutos”, detalló.

Tras confirmar que era víctima de esta modalidad, tomó acciones inmediatas. “Lo que realizo es bloquear todas mis tarjetas de crédito, débito y llamar a los bancos para que bloqueen toda transacción digital. Siguiente paso, aplicando un poco de ingeniería inversa, si los malhechores sacan una reposición de chip y te anulan a ti la línea, tienes que contraatacar utilizando el mismo método, tienes que hacer una reposición del chip”.

A pesar que actúo rápidamente, igual les quedó tiempo a los delincuentes de cambiar algunas contraseñas de sus aplicaciones aplicaciones. No obstante, tuvo suerte y pudo recuperar el dinero que le sustrajeron de una de ellas. “A las 11:59 p.m. del 12 de junio los malhechores llegan a retirar S/500. Y esperan dos minutos después, a las 00:001 horas, para retirar S/500. Como yo había solicitado que me bloqueen absolutamente todo, Yape y BCP me responden y me devuelven ese dinero sustraído”.

Lleva un año sin respuesta

Otra de las víctimas de esta modalidad de robo, es Sofía Méndez, profesora de inicial, quien el año pasado perdió el dinero que guardaba en su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación.

Cuenta que al momento de quedarse sin señal lo primero que imaginó fue que era un error de la operada. “No pensé que era algo muy serio y dije ya mañana lo hago. Grasso error. Al día siguiente, a las 6 de la mañana empiezan a haber cuatro giros, uno tras de otro. Eran giros de mi cuenta que empezaron a retirar. Al final fue S/8.420 que retiraron”.

“En ese momento llamo al Banco de la Nación del teléfono de mi hermana porque el mío ya estaba muerto. Nadie contestaba, no sabía qué hacer. Fui a la comisaría, puse la denuncia y el policía ve que eran cuatro personas de diferentes provincias a las que les llegó el dinero”, añadió.

“Me siento frustrada, molesta, cansada, es todo el año que he estado siguiendo este problema. (...) Quisiera hacer mi reclamo ante Movistar y el Banco de la Nación. Ellos prácticamente se lavan las manos y no hace nada”, puntualizó.

Entel se pronuncia

Por su parte, la empresa Entel emitió un comunicado sobre los casos de Andrés Prado Tenorio y Clelia Gómez Heredia. “Lamentamos los casos de suplantación que se han venido registrando en las últimas semanas debido a mafias que usan mecanismos criminales que trasgreden procesos de control biométrico a través del uso de suplantación de identidad. Esto también nos afecta como empresa y perjudica nuestro servicio y desempeño”.

“Asimismo, lamentamos en particular los casos de los usuarios Andrés Prado Tenorio y Clelia Gómez Heredia, en los que, tanto ellos como nosotros, fuimos sorprendidos por personas vinculadas a estas mafias. Mientras las investigaciones siguen su curso, hemos tomado las medidas necesarias a través de los canales legales pertinentes. En la medida en que tengamos novedades, comunicaremos los resultados a las personas afectadas”, se lee.

¿Qué es el SIM swapping?

De acuerdo a Osiptel, el SIM swapping o la suplantación de la tarjeta SIM del móvil, es una modalidad delictiva que ha cobrado fuerza en varios países del mundo y ya ha registrado casos en Perú.

En esta modalidad, los malhechores recopilan información personal de las víctimas (a través del phishing, apps fraudulentas, señales de WI-FI falsas, entre otras) como su número telefónico, y se apoderan de la línea móvil notificando a la empresa operadora de una supuesta pérdida o robo del equipo, para luego solicitar la reposición del servicio en otro chip móvil.

Con el duplicado en sus manos, los delincuentes aprovechan al máximo la información que puede estar vinculada al número de celular, como las cuentas de correo o de membresías, datos en la nube, así como las cuentas bancarias de la víctima, para hacer transferencias, solicitar créditos, adquirir productos o servicios, entre otros.

Mientras ello ocurre, los titulares reales de la línea telefónica experimentan la pérdida de la señal y del servicio móvil. Luego, cuando consultan a su empresa operadora, descubren que el servicio está activado en un chip que se encuentra en posesión de un tercero.

