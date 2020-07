Rafael Delgado Flores, suboficial de Policía Nacional del Perú (PNP), de tan solo 21 años, fue asesinado a balazos cuando intentó resistirse al robo de sus pertenencias, en Carabayllo.

“Le ganó la batalla al COVID-19 y ahora la delincuencia ganó”, dijo entre lágrimas una de las familiares del joven policía.

Miriam Flores, madre del policía fallecido, contó que no le permiten velar los restos de su hijo: “No podemos retirar, porque la institución quiere de frente llevarlo a entierrarlo. Están demorando lo papeles, pedimos que nos puedan dar el cuerpo de mi hijo para velarlo”, dijo a Latina.

SUS ÚLTIMAS PALABRAS

La madre dolida contó que habló con Rafael diez minutos antes de ser asesinado por los delincuentes. El joven caminaba junto a su tío llevando una máquina topográfica cuando aparecieron dos sujetos armados, quienes lo atacaron a disparos en el pecho y en el abdomen. Semanas atrás, el policía había vencido al nuevo coronavirus, según contaron sus familiares.

“Yo hablé con él a las 11, me dijo, ‘mami, ya estoy viniendo para almorzar'. No pasó ni 10 minutos, me llama su papá diciéndome que a Rafael lo han matado, pensé que estaban bromeando. Salí disparada al hospital, vi a mi hijo, abrí toda la bolsa porque no lo podía creer”.

En Facebook, el joven se mostraba siempre optimista y amante de los animales.

“Es de cobardes contemplar la derrota,sin haber iniciado un camino hacia la victoria”, escribió el último 4 de julio.

“Salvar a un perro no cambiará el mundo pero, sin duda alguna, el mundo cambiará para él”

MIRA EL VIDEO:

Policía asesinado en Carabayllo

TE PUEDE INTERESAR