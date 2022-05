Su deseo de ayudar a seres indefensos fue lo que la llevó a rescatar del abandono a 19 perritos de Villa El Salvador un día caluroso del 2016.

Madeleine Trujillo salvó la vida de toda la camada incluyendo la de la madre. Luego de este logro se dio cuenta de que su iniciativa podía convertirse en un proyecto cuyo objetivo sería darles un hogar lleno de amor y cuidado a cada perrito y gatito que le sea posible.

Pero para esto necesitaba apoyo. Es así que a lo largo del tiempo se unieron a ella voluntarios que compartían su mismo deseo. Gabriela, María Laura, Cinthia y Ángela son, a la fecha, sus compañeras en esta ardua pero gratificante labor.

Con el fin de que la ayuda sea mayor, Madeleine decidió difundir el proyecto a través de las redes sociales. Así surgió la cuenta @rescate_sos en Twitter.

¿En qué consisten sus publicaciones en Twitter?

Abrimos la cuenta en el 2017 para difundir nuestra labor. Publicamos casos de perros y gatos rescatados. Pedimos ayuda para costear su atención veterinaria. Luego que se recuperan se les busca un hospedaje temporal. Hacemos hilos contando las historias de cada perro y gato rescatados para que la gente las conozca y los apoye.

¿Cuál es el objetivo de SOS rescate?

Actualmente ya no hacemos rescates. La meta es dar en adopción a todos los perros y gatos y replantear el proyecto para ayudar de manera más ágil a más casos de abandono, volver a lo que es el rescate. Desde el 2016 hemos logrado dar en adopción a más de 200 animalitos. A la fecha tenemos 25 perros y 5 gatos vacunados, esterilizados y desparasitados que están en hospedajes y listos para irse con una familia.

¿Cuáles son las dificultades para conseguir adoptantes?

El peruano cree que el perro adulto no se va a acostumbrar a la educación que le puede dar, pero sí se adapta, es como el ser humano que se adapta a todas las situaciones. Además, las personas que desean adoptar no quieren que se les fiscalice. Nosotras hacemos seguimiento del estado de los animales para saber si los vacunaron, si los están alimentando bien, etc.

¿Cómo pueden sostener su proyecto?

Muchas veces el dinero sale de nuestros bolsillos, también con lo que la gente dona nos ayuda un montón. Además, de nuestras rifas y de la venta de ropa o accesorios con diseños.

¿Qué consideras que como sociedad nos hace falta para brindarles protección a los animalitos sin hogar?

Los padres deben hablar con sus hijos sobre el amor, respeto y consideración hacia los animales. En el colegio también debería haber un curso referente al tema. Los educados con valores no serán futuros maltratadores.