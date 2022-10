Manuel Silva, emprendedor en el rubro de construcción, se convirtió en la nueva víctima de la delincuencia. Dos sujetos se llevaron su furgoneta que estaba estacionada en la casa de sus padres ubicada en la cuadra 5 de la Av. Honorio Delgado, en el distrito de San Martín de Porres.

“Se ven a dos hombres que comienzan a manipular el vehículo, que se atasca en la berma, y empiezan a empujar. Luego de hacer un poco de fuerza logran sacar el vehículo, lo prenden y se retiran”, señaló a América Noticias. “No es justo, lamentablemente uno trabaja para otros, trabaja para delincuentes. Tengo que vivir de eso todos los días y no es justo”, añadió.

Según el matinal, el agraviado ahora recibe llamadas de un sujeto que le pide dinero para devolverle su vehículo. “Me están llamando, me están pidiendo dinero. En un inicio era S/6.000, ahora me está haciendo una oferta y me está bajando el precio a S/4.000. Lamentablemente no podemos vivir así”.

Silva contó que esta no es la primera vez que es víctima del robo de su camioneta. En mayo del año pasado también se la robaron por la zona y le pidieron dinero para devolvérsela. “Tuve que pagar, tuve que darle el dinero, buscar un garante y al final tuve que pagar el dinero para recuperar el vehículo”.

“La verdad quiero que los agarren, que se haga justicia. Sinceramente yo podría pagar el dinero y recuperar el vehículo, pero no quiero vivir así, ya no quiero que se normalice, que esto sea algo de la vida cotidiana”, puntualizó. El caso es investigado por la Diprove Lima Norte.

VIDEO RECOMENDADO

La navidad se acerca y ya se comienzan a preparar los famosos panetones en nuestro país. Uno muy peculiar y especial se encuentra en la ciudad de Puno debido a que han logrado desarrollar una serie de cultivos que se asocian a climas más templados y alturas más bajas, uno de ellos es la fresa orgánica que promete ser la nueva sensación en el mercado peruano. (Fuente: Latina TV)