Caroline Quispe vive una pesadilla de la cual no puede despertar. Hace unos días le robaron su billetera con todos sus documentos dentro de una coaster y horas después descubrió que los delincuentes vaciaron todas sus cuentas bancarias para comprar licor.

De acuerdo a Latina, los hampones gastaron más de S/3.000 en tres diferentes tiendas de ventas de licores utilizando los ahorros de la agraviada. Además, sacaron una línea de crédito, por la cual ahora la joven está endeudada.

“En el caso del BCP no hay opción que se pueda inhabilitar para que no se puedan hacer compras. Simplemente, qué hacen, pasan el chip y ya está la compra. Y eso es perjudicial en manos equivocadas, a cualquiera le puede pasar y eso me ha pasado a mí”, indicó.

Vacían cuentas bancarias y la endeudan con bancos

“El banco me reitera que la tarjeta pasó porque el chip fue leído de manera correcta en el POS de estos tres establecimientos y para colmo tampoco me brinda la dirección de estos lugares para al menos yo ver en las cámaras cómo eran estas personas, estos delincuentes”, añadió.

A los malhechores no les bastó con adquirir bebidas alcohólicas, pues incluso fueron hasta una veterinaria en El Agustino donde realizaron una serie de compras.

“Se les hizo sospechoso que una mujer pase tantas tarjetas. Yo les dije (a los de la veterinaria): ‘por qué no la retuvieron’ y aun así le vendieron. No le han pedido firma por lo que yo veo”, señaló la denunciante.

Según el matinal, el dinero que tenía ahorrado la agraviada era para pagar su titulación en la carrera de Educación.

“BCP y Rappi Bank atiéndame, sean más empáticos con sus clientes por favor y denme una respuesta favorable porque tengo la evidencia que ha sido un hurto. Se han apropiado de mi identidad”, instó.

