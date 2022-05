La nueva colección “Trámites al toque con OJO”, que comenzó ayer, fue un éxito. Desde tempranas horas de la mañana, todos los ciudadanos que llegaron a los quioscos por su diario favorito se llevaron totalmente gratis su primera megalámina “¿Cómo obtener el pasaporte?”.

”Sabía que hoy (ayer) comenzaban a entregar estas láminas, por eso vine muy temprano para no perderme la primera. Justo tiene la información que necesito. La próxima semana voy a tramitar mi pasaporte y no sabía cómo hacer ese trámite. Gracias a OJO ya estoy enterado”. Voy a coleccionar todas las láminas”, dijo a OJO la comerciante Catalina Salas.

”Me parece buenísima idea que OJO publique estas láminas. Muchos no sabemos cómo tramitar algunos documentos. Con esta información sabremos el paso a paso, los requisitos, los costos, etc.”, afirmó el profesor Luis Saldaña.

SEGUNDA EDICIÓN

Diario OJO entregará su segunda megalámina este viernes 6 de mayo con el título: “Gestionar mi brevete”.

En esta edición se explica cada uno de los pasos que deberá seguir para obtener este documento, que lo autoriza a conducir un vehículo de transporte terrestre a nivel nacional.

APORTE

El objetivo de su diario OJO es ayudar a sus lectores en los trámites que necesita realizar para conseguir documentos importantes y obtener determinados bienes.

Otros de los títulos son: “Testamento: ¿cómo inscribirlo?”, “La herencia”, “Comprar un auto”, “Pasos para adquirir su caja de luz” y “¿Cómo tramitar mi visa?”.

Es importante señalar que las megaláminas tienen información actualizada. No se pierda esta nueva colección “Trámites al toque con OJO” que continúa el viernes 6 de mayo.