Levantan inmunidad parlamentaria a Moisés Mamani

El Pleno del Congreso aprobó el levantamiento inmunidad parlamentaria a Moisés Mamani acusado por tocamientos indebidos a una aeromoza en febrero.

La votación fue 79 a favor, 0 en contra y 6 abstenciones que son los congresistas Héctor Becerril, Rogelio Tucto, Mártires Lizana, Ángel Neyra, Joaquín Dipas y Modesto Figueroa.

Moisés Mamani se defiende

El congresista Mamani habló con Canal N para comunicar su punto de vista sobre el levantamiento de inmunidad parlamentaria y señaló que se defenderá hasta las últimas instancias.

Comentó además, que él no ha buscado un modo de evitar la justicia. "No me voy a escapar, yo voy a defenderme con pruebas", comentó. "Voy a defenderme en todos los entes competentes", señaló.

El legislador pueneño no asistió al Pleno luego que fue suspendido por 120 días y hoy estaba habilitado para asisitir.

