Leyla Chihuán sobre Daniel Salaverry: "Hay que pensar antes de hablar una pachotada" (VIDEO)

La primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán se pronunció respecto a la gestión de Daniel Salaverry y aseguró que cualquier pedido de censura contra el presidente de la Mesa Directiva debe ponerse a trámite.

Chihuán respondió así luego que ayer su colega y segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia recomendara que Salaverry Villa sea censurado por la forma en que dirige el Poder Legislativo.

Ante ello, Leyla Chihuán señaló que así como Salaverry apoyaría o tendría que dar trámite a una censura en contra del resto de integrantes de la Mesa Directiva, de la misma forma debe de tramitar cualquier moción si se presenta en su contra. Además, dijo que cualquier legislador tiene derecho a opinar y si Tapia Bernal recomienda censurar a Daniel Salaverry "tiene derecho de proponerlo".

CUESTIONA COMPORTAMIENTO

También cuestionó que una persona actúe de una forma y luego cambie repentinamente, esto en alusión a las decisiones del titular del Parlamento. En ese sentido, señaló que Salaverry "ha sido muy duro" en algunos casos y "ha levantado la voz cuando no ha sido necesario". "En su momento (fue irrespetuoso) con Luz Salgado de algo que no tenía razón de ser porque solamente estaba pidiendo la palabra y reaccionó por el calor de la sesión de una manera que no fue acertada", expresó.

"Hay que respirar, profundo, tranquilo, pensar bien antes de contestar cualquier pachotada y tener en cuenta que estamos por una causa aquí", añadió Leyla Chihuán sobre la gestión de Daniel Salaverry.

OTROS TEMAS

Consultada sobre las reuniones de la Mesa Directiva dijo que se abordan temas administrativos y sobre temas políticos cada uno tiene su propia decisión.

En otro momento, se refirió a las auditorías solicitadas por Daniel Salaverry respecto a las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado. "Eso está muy bien, afortunadamente la Contraloría es parte del Congreso. Tenemos una persona de la Contraloría trabajando con nosotros y cuánto más transparentes se vean las gestiones es mejor para todos", añadió.

Finalmente, sobre la sesión del Pleno de mañana donde se pondrá a debate el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender 120 días al legislador fujimorista Luis López Vilela por tocamientos indebidos contra Paloma Noceda, precisó que en dicha sesión se deberá "actuar sin apasionamientos" y se plasmará en el voto la.conciencia de los parlamentarios.

