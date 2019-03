Leyla Chihúan se arrepiente de decir que su sueldo no le alcanza

La congresista Leyla Chihuán de Fuerza Popular manifestó que está arrepentida de haber declarado que su sueldo como parlamentaria no le alcanzaba para su estilo de vida y derivó en la frase popular: 'Estoy Chihuán'.

"Lamento mucho haber soltado esa expresión, no estuvo bien. No me puedo justificar con nada, por más que en la misma frase dije que mi motivación en el Congreso no es económica, que gratis también lo haría, que no me arrepiento de estar aquí", argumentó la legisladora.

Además, Leyla Chihuán calificó que fue "una frase desafortunada" a 'El Comercio' y que las personas se confundieron en lo que realmente quiso decir.

(FOTO) Leyla Chihuán posando con su polo de "Estoy Chihúan"

"Sé que hay muchos peruanos que viven con muy poco dinero. Si yo estuviera en esa situación, también me tendría que adaptar a esa realidad", aseguró la congresista de Fuerza Popular.

